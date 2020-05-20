Жительницу Пензенской области заподозрили в убийстве супруга

Следователи предположили, что конфликт начался, когда подозреваемая ругала супруга за употребление алкоголя и отсутствие помощи по хозяйству. Мужчина разозлился, схватил жену за волосы и избил, повалив на пол. Обвиняемая испугалась за свою жизнь и дважды вонзила нож в нападавшего. Мужчина погиб на месте происшествия. Его супруга осознала случившееся и обратилась к соседке и фельдшеру.

«В ходе следствия обвиняемая по решению суда находилась под домашним арестом», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Уголовное дело передали в суд.