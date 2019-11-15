Жительницу Пензенской области оштрафовали за противодействие полиции

По данным информагентства, женщина решила заступиться за сына и оттолкнула правоохранителей. В результате суд оштрафовал ее на 500 рублей. Она должна была заплатить штраф в течение 60 дней, но не сделала этого в срок. Судебным приставам пришлось составить новый административный протокол и удвоить штраф.

«Теперь женщина должна заплатить тысячу рублей в качестве штрафа», — уточнили в пресс-службе областного управления ФСПП.