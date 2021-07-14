Жительницу Омской области осудят за убийство

В Омской области на скамье подсудимых оказалась 44-летняя местная жительница, которую обвинили в убийстве на почве ревности. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональный следком.

В мае женщина несколько дней употребляла спиртное с друзьями. В ходе затянувшейся попойки она стала свидетельницей измены своего сожителя. Схватив два ножа, она воткнула их в тела пары, после чего вызвала скорую помощь. Мужчину медики спасли, а женщина скончалась от полученного ранения. Нападавшую арестовали. Ее ждет суд.