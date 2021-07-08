Жительницу Омска осудят за мошенничество с детскими выплатами

В Омской области осудят местную жительницу, которую заподозрили в мошенничестве. Она получала выплаты за несуществующих детей, передает сайт newizv.ru.

В 2014 году женщина подала в ЗАГС заявление о рождении сына и дочери. В своем заявлении она указала, что родила их дома без медицинской помощи. После выдачи свидетельства о рождении детей подозреваемая стала получать на них пособия. Общая сумма полученных выплат превысила 570 000 рублей.

Кроме того, женщина приобрела в кредит дом. Заем она погасила сертификатом на маткапитал, который также был получен незаконным путем. В итоге омичка нанесла бюджету ущерб еще на 453 000 рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело. Она может провести за решеткой до шести лет.