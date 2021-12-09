Жительницу Ноябрьска, которая напала на полицейского, отправят в колонию

Жительнице поселка УТДС в Ноябрьске присудили практически три года колонии общего режима за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

По данным следствия, инцидент произошел еще 11 июня в одном из домов поселка. На местную жительницу пожаловались ее соседи. Они сообщили полиции о нарушении общественного порядка.

Прибывшие на место вызова правоохранители нашли женщину, которая была пьяна и вела себя агрессивно. В ответ на попытку усмирить ее, дебоширка накинулась на правоохранителя и несколько раз ударила его ногой.

Ноябрьский суд вынес подсудимой приговор в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Ранее женщина уже была судима за подобное преступление.