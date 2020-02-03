Жительницу Ленобласти заподозрили в заражении коронавирусом

«Жительница Мурино 56 лет, вернувшаяся с Хайнаня, госпитализирована с подозрением на коронавирус», — цитирует инсайдера «Политика сегодня».

Региональный центр Роспотребнадзора провел тест и не выявил у женщины коронавирус. По данным издания, в Ленинградской области создан межведомственный штаб по недопущению возникновения коронавируса на территории региона.

В конце декабря в китайском Ухане была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, которую вызвал коронавирус 2019-nCoV. Им заразилось более 17,2 тысячи человек, скончался 361.