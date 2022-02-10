Жительницу Ленинградской области обвинили в распространении наркотиков

В Ленинградской области перед судом предстанет 23-летняя местная жительница, которую обвинили в распространении запрещенных веществ. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что девушка получала наркотики через закладки-тайники и доставляла их по адресам покупателей. Всего было выявлено 23 таких случая. Уточняется, что обвиняемая действовала с 2016 по 2021 год.