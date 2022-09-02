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«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

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Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

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04 сентября 2022, 07:27

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04 сентября 2022, 06:01

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Спецоперация

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04 сентября 2022, 05:19

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Общество

02 сентября 2022, 14:18

Жительницу Кузбасса осудили за убийство супруга

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В Кемеровской области перед судом предстала 39-летняя местная жительница, которую обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

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Убийство произошло летом 2021 года. Женщина пьяной вернулась домой и это не понравилось ее мужу. Возникла ссора, в ходе которой подсудимая ударила супруга ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным и пострадавший скончался. Суд приговорил женщину к четырем годам колонии общего режима.

Убийства

Суд

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