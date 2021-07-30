Жительницу Курганской области оштрафовали за фейки о вакцинации от коронавируса

Жительница Курганской области распространяла фейки о последствиях вакцинации от коронавируса. В результате ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Сотрудниками полиции выявлен факт размещения в Сети фейковой новости. 52-летняя жительница Кетовского района в одной из популярных групп в соцсети разместила заведомо недостоверную информацию под видом достоверных сообщений о последствиях вакцинации от коронавируса», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что женщина таким образом создавала угрозу причинения вреда жизни и здоровью. В ведомстве сообщили, что суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».

Роскомнадзор ранее сообщил, что заблокировал на территории России порядка одной тысячи сайтов, на которых продавались поддельные COVID-сертификаты. В эту статистику попали и страницы в социальных сетях. Это могли быть конкретные публикации, сообщества или же специально созданные для этого пользовательские аккаунты.