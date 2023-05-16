Общество 16 мая 2023, 20:19 Жительницу Курганской области обвинили в ранении двух мужчин ножом

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В Курганской области перед судом предстанет местная жительница, которую обвинили в умышленном причинении легкого, тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По версии следствия, в январе этого года между 47-летней обвиняемой и ее сожителем возникла пьяная ссора, в ходе которой она стукнула его по голове стулом, а потом порезала ножом. Затем она ранила другого собутыльника. Уголовное дело в отношении женщины передано в суд.