Жительницу Кургана осудили за мошенничество

В Кургане перед судом предстала местная жительница, которую обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным информагентства, обвиняемая являлась организатором преступной группы, в которую входили пять человек. В течение нескольких лет они занимались обналичиванием маткапитала и предоставляли в Пенсионный фонд ложные сведения.

«Злоумышленники подыскивали по низкой рыночной стоимости заброшенные земельные участки без каких-либо жилых строений, продавали их владельцам сертификатов на материнский (семейный) капитал, заключая фиктивные договоры целевых займов», — отмечается в сообщении.

Нанесенный ущерб превысил 28 миллионов рублей. Подсудимая получила четыре года лишения свободы.