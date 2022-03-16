Жительницу Краснодарского края осудили за содействие террористам

На скамье подсудимых оказалась жительница Кубани, которую обвинили в содействие членам террористической организации. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Следствие установило, что женщина намеревалась примкнуть к террористам в Сирии и планировала лететь туда через Стамбул. Выяснилось, что она убеждала своего сына принять ислам и также примкнуть к боевикам.

Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы.