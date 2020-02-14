Жительницу Коми осудят за убийство свекрови

По данным информагентства, 78-летняя женщина была беспомощной, поскольку страдала деменцией. Она жила вместе с бывшей возлюбленной своего сына в одной комнате в общежитии. Осенью прошлого года пьяная женщина жестоко избила пенсионерку, не пожелав ухаживать за ней. «Дни.ру» рассказали, что пострадавшая скончалась на месте. Горожанка признала свою вину. Ее ждет скамья подсудимых.