    14 февраля 2020, 16:01

    Жительницу Коми осудят за убийство свекрови

    Артур Блянихов

    В республике Коми перед судом предстанет 43-летняя жительница Ухты, которая забила до смерти беспомощную мать своего бывшего возлюбленного. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой пресс-службу регионального СУ СК.

    По данным информагентства, 78-летняя женщина была беспомощной, поскольку страдала деменцией. Она жила вместе с бывшей возлюбленной своего сына в одной комнате в общежитии. Осенью прошлого года пьяная женщина жестоко избила пенсионерку, не пожелав ухаживать за ней. «Дни.ру» рассказали, что пострадавшая скончалась на месте. Горожанка признала свою вину. Ее ждет скамья подсудимых.