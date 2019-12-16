Жительницу Кемерова осудят за оскорбление полицейского

По данным издания, минувшим летом женщина распивала алкоголь на улице и попалась на глаза участковому. Он сделал ей замечание, на что получил нецензурный ответ. После экспертизы выяснилось, что на тот момент горожанка не осознавала характер своих действий.

«Дни.ру» уточнили, что она нуждается в лечении и наблюдении медиков в специализированном учреждении. Материалы уголовного дела направлены в суд.