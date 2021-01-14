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    14 января 2021, 17:16

    Жительницу КЧР осудили за финансирование терроризма

    Артур Блянихов

    В Карачаево-Черкесии перед судом предстала местная жительница, которую обвинили в финансировании терроризма. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

    По данным издания, женщина переводила деньги своим дочерям, которые принимают участие в одной из террористических организаций, запрещенных на территории России. В общей сложности она перевела свыше 330 тысяч рублей.

    Следующие 10 лет осужденная проведет в исправительной колонии общего режима.