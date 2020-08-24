Жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в винограде. Она рассказала, на что это похоже

Жительницу Казани Инну Цыфаркину укусил скорпион, притаившийся в винограде. Она рассказала «360», что от него мог пострадать и ребенок. Также пострадавшая описала, на что похож по ощущениям укус экзотического насекомого.

Главный внештатный специалист Минздрава Республики Татарстан Альяна Сибулина подтвердила, что пострадавшая поступила в больницу в состоянии средней тяжести с диагнозом «острое отравление ядом скорпиона». Однако Сибулина отметила, что в Татарстане редко встречаются случаи укусов скорпионами.

По словам Инны Цыфаркиной, изначально виноград предназначался для ребенка, которому она помогает реабилитироваться в Центре диагностики и консультирования «Поиск». Гостинец купил отец мальчика. Цыфаркина планировала помыть виноград и угостить им детей. «Если попробовала не я, а мой ребенок — это было бы намного страшнее», — рассказывает Цыфаркина.

Женщине удалось быстро отдернуть руку, но яд все равно успел проникнуть под кожу, из-за этого у Цыфаркиной онемел палец на правой руке, а затем и вся кисть. Пострадавшая отмечает, что по ощущениям укус скорпиона похож на укус осы.

Пока Инна Цыфаркина была в больнице, отец мальчика отнес скорпиона в магазин. Сотрудники изъяли виноград и вернули за покупку деньги.

Ранее женщина выложила на своей странице во «ВКонтакте» фото винограда, в котором незаметно спрятался скорпион.