Жительницу Казани укусил скорпион. Он вылез из купленного винограда

Россиянка, купившая виноград в казанском сетевом магазине, пострадала от укуса скорпиона. Женщина признается, что паукообразный слился с ветками и был абсолютно незаметен.

Про необычный случай женщина рассказала на своей странице во «ВКонтакте». Как отметила пострадавшая, скорпион спрятался в ветках винограда и заметить его было сложно. После укуса женщина направилась в больницу и врачи с удивлением подтвердили укус скорпиона.

Пресс-служба казанского Минздрава подтвердила ИА «Татар-информ» госпитализацию пациентки в токсикологическое отделение с укусом скорпиона. Состояние женщины было средней тяжести, но ее жизни ничего не угрожало.

«В больнице оказали должную помощь, состояние в норме», — поделилась в комментариях пострадавшая.