    07 февраля 2020, 11:56

    Жительницу Карелии могут лишить российского гражданства из-за смены фамилии

    Дарья Морозова

    66-летняя Зоя Баяндурян переехала из Армении в Карелию. Она получала российское гражданство через посольство Армении, но в России её обвинили в подаче заведомо ложных сведений. Об этом сообщил RT.

    В 1976 году после вступления в брак Зое не поменяли фамилию в советском паспорте. Гражданство она оформляла по старым данным.

    В России она получила повестку в суд. Правоохранители обвинили ее в том, что она нарочно скрыла фамилию мужа, чтобы получить гражданство по старой схеме.

    Теперь посольство Армении должно рассмотреть вопрос об отмене российского гражданства, выданного женщине.

    В МВД заверили, что в случае, если Баяндурян лишат гражданства, ей выдадут вид на жительство.