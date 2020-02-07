Жительницу Карелии могут лишить российского гражданства из-за смены фамилии

В 1976 году после вступления в брак Зое не поменяли фамилию в советском паспорте. Гражданство она оформляла по старым данным.

В России она получила повестку в суд. Правоохранители обвинили ее в том, что она нарочно скрыла фамилию мужа, чтобы получить гражданство по старой схеме.

Теперь посольство Армении должно рассмотреть вопрос об отмене российского гражданства, выданного женщине.

В МВД заверили, что в случае, если Баяндурян лишат гражданства, ей выдадут вид на жительство.