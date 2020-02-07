Жительницу Карелии могут лишить российского гражданства из-за смены фамилии
66-летняя Зоя Баяндурян переехала из Армении в Карелию. Она получала российское гражданство через посольство Армении, но в России её обвинили в подаче заведомо ложных сведений. Об этом сообщил RT.
В 1976 году после вступления в брак Зое не поменяли фамилию в советском паспорте. Гражданство она оформляла по старым данным.
В России она получила повестку в суд. Правоохранители обвинили ее в том, что она нарочно скрыла фамилию мужа, чтобы получить гражданство по старой схеме.
Теперь посольство Армении должно рассмотреть вопрос об отмене российского гражданства, выданного женщине.
В МВД заверили, что в случае, если Баяндурян лишат гражданства, ей выдадут вид на жительство.