Жительницу Калуги оштрафовали за полуобнаженные фото на фоне храма

Жительница Калуги получила штраф за полуобнаженные фото на фоне храма, которые она опубликовала в социальных сетях. Девушка должна выплатить 25 тысяч рублей.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета. В отношении 26-летней девушки возбудили дело об оскорблении чувств верующих

«Следствием и судом установлено, что девушка изготовила на фоне храма, расположенного на улице Смоленской города Калуги, и разместила в социальных сетях свое изображение с поднятой задней частью платья, выразив неуважение к обществу и оскорбление чувств верующих», — говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, отметила пресс-служба регионального СК.

В феврале блогерша из Москвы Полина Моругина (Полина Фейс) попала под уголовное дело после публикации «голого» фото на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. В отношении девушки проводилась проверка по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до года лишения свободы.