Жительницу Калуги оштрафовали за полуобнаженные фото на фоне храма
Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей жительницу Калуги за полуобнаженные фото на фоне храма
Жительница Калуги получила штраф за полуобнаженные фото на фоне храма, которые она опубликовала в социальных сетях. Девушка должна выплатить 25 тысяч рублей.
Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета. В отношении 26-летней девушки возбудили дело об оскорблении чувств верующих
«Следствием и судом установлено, что девушка изготовила на фоне храма, расположенного на улице Смоленской города Калуги, и разместила в социальных сетях свое изображение с поднятой задней частью платья, выразив неуважение к обществу и оскорбление чувств верующих», — говорится в сообщении ведомства.
Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, отметила пресс-служба регионального СК.
В феврале блогерша из Москвы Полина Моругина (Полина Фейс) попала под уголовное дело после публикации «голого» фото на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. В отношении девушки проводилась проверка по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до года лишения свободы.