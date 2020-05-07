Жительницу ЯНАО не пустили в Салехард из-за коронавируса
Жителей соседних с Салехардом населенных пунктов не пускают в город из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на жительницу соседнего поселка, которая рассказала об этом в социальных сетях.
Она написала, что ее не пускали в город без спецпропуска, который нужно получать у администрации город. При этом, по словам женщины, она приехала с сыном, которому была необходима медицинская помощь: они ехали в Салехардскую окружную клиническую больницу.