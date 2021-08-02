Жительницу Ижевска накажут за нелегальную регистрацию иностранцев

Жительница удмуртской столицы прописала в своей квартире более 50 иностранных граждан. Таким образом, безработная женщина зарабатывала себе на жизнь. Об этом рассказал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Правоохранители установили, что 43-летняя горожанка в течении двух месяцев делала фиктивную регистрацию для незнакомых людей в своей двухкомнатной квартире, расположенной на улице Удмуртской.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. За незаконную деятельность жительница Ижевска может получить наказание в виде лишения свободы до трех лет.