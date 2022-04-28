Жительницу Ивановской области отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

Пучежский районный суд вынес приговор жительнице Ивановской области, которая перестала платить алименты на содержание несовершеннолетних дочери и сына, проживающих с отцом и бабушкой. Об этом написал «Царьград».

По информации правоохранителей, женщина была ограничена в родительских правах и должна платить алименты на своих детей. В сентябре 2021 года ее уже привлекали к административной ответственности, однако это не подействовало.

В связи с возникшей задолженностью в 300 тысяч рублей неплательщицу приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% от ее заработка.