Жительницу Екатеринбурга захотели уволить из-за беременности. А теперь пошли на попятную

Бухгалтер из Екатеринбурга рассказала «360», как ее хотели уволить после того, как она сообщила о своей беременности. Татьяна сообщила, что в противном случае ей обещали сократить зарплату. В борьбу за закон подключились даже депутаты.

Девушка рассказала, что 1 февраля написала заявление на отпуск, но получила отказ. После этого ее вызвали для разговора к руководству, где предложили уволиться. Когда Татьяна сообщила, что беременна, ей поставили условие — если она не увольняется, то ей сократят зарплату.

«Мне отказали, со словами „у нас в отпуск уходят только летом“, что было для меня открытием — графика отпусков у нас нет. И ни отпускные, ни отпуск, ничего платить и отпускать меня не собираются. Дальше меня позвали к себе в кабинет поговорить, сказали, что если меня что-то не устраивает, я могу уволиться, на что я сказала, что увольняться не буду, так как я нахожусь в положении», — сообщила Татьяна.

Екатеринбурженка после этого написала заявление с просьбой перевести ее на удаленную работу, однако и в этом ей отказали.

«Сказали — обращайтесь с этим заявлением, куда хотите. <…> После этого мне стало плохо, я вызвала скорую», — сказала она.

Врачи поставили диагноз «угрожающий выкидыш».

Девушка призналась, что до этого момента не сообщала на работе о своем положении. Она сказала, что сейчас находится на четвертом месяце беременности.

Руководитель Татьяны, Николай Кокарев, с которым связался «360», опроверг слова своей сотрудницы. Он сказал, что девушке никто не угрожал увольнением или снижением зарплаты.

«Ждем ее с нетерпением на рабочем месте», — сказал он.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, к которому беременная девушка обратилась за помощью, сообщил «360», что направил депутатский запрос в областную прокуратуру и в трудовую инспекцию.

«В последнее время на первое место вышли вопросы трудовых прав, каждый день обращения. Тут медикам, тут еще рабочим со стройки, уборщицам. К сожалению, сейчас это распространено, и мы отрабатываем эти вещи с прокуратурой и трудовой инспекцией», — сообщил депутат.

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга ранее начала проверку соблюдения прав беременной женщины.