Жительницу Екатеринбурга выставили из трамвая за скандал из-за маски. Аргумент о памперсе не убедил пассажиров

Женщина по пути на работу устроила скандал в екатеринбургском трамвае из-за просьбы поберечь себя и других и надеть маску. Она очень агрессивно отреагировала на этот призыв, начала кричать, вспоминать закон, но лицо так и не закрыла. Конфликт закончился тем, что пассажиры вышвырнули ее из вагона. Ролик с руганью разошелся в Сети.

Несговорчивая екатеринбурженка наотрез отказалась соблюдать масочный режим в трамвае. После обычной перепалки она пошла в наступление и обвинила других пассажиров в тихой покорности.

«Завтра скажут: наденьте, пожалуйста, памперс. Вы наденете его?» — заявила женщина.

Она начала снимать тех, кто ехал с ней в трамвае, на видео. Вскоре нервы у людей не выдержали и нарушительницу под руки силой вывели из трамвая. Она уронила в салоне пакет с вещами и смартфон. Мужчина выбросил их на улицу.

С конца октября из-за ухудшения эпидемической ситуации в России ввели всеобщий масочный режим Без СИЗ нельзя появляться в общественных местах, в транспорте, лифтах и на парковках. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жители некоторых регионов неохотно соблюдают новые ограничения и предложила ужесточить меры в субъектах, где ситуация с пандемией складывается тяжело.