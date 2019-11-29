Жительницу Екатеринбурга обвиняют в краже 4 млн рублей

В Екатеринбурге женщина, которую обвинили в мошенничестве с кредитами, попыталась себя отравить.

Десятки обманутых клиентов одного из офисов микрозаймов ищут теперь уже бывшую сотрудницу финансовой организации Анастасию Тетерину. Ее подозревают в присвоении как минимум четырех миллионов рублей.

По словам пострадавших, чтобы обмануть доверчивых клиентов, женщина применяла сразу несколько схем. Одним предлагала поправить кредитную историю, но для этого надо было взять новый заем. Клиент при этом денег на руки не получал — женщина обещала вернуть средства самостоятельно. Другие рассказывают, что Тетерина просила почти по полмиллиона рублей, якобы на лечение ее сына от рака. Некоторые екатеринбуржцы даже не знали, что теперь должны микрофинансовой организации.

Вымышленный сбой в системе — еще одна схема развода. В итоге сотрудница попросту выводила кредитные средства с карты клиента. О ситуации с обманом как минимум 55 человек стало известно, когда в приемную местного депутата эти люди пришли с мольбами о помощи. Внезапно они стали получать странные сообщения о списании денег с карты. В числе жертв оказалась даже свекровь Тетериной. Пенсионерка рассказывает: ради снохи она дважды закладывала автомобиль и только на днях узнала об обмане.

«Я не знала, что во вред, конечно, просила помочь. Я откуда знала, что так мне во вред обернется», — пожаловалась Алевтина Тетерина, свекровь Анастасии Тетериной.

Чтобы не нести ответственность за обманутых клиентов, Анастасия Тетерина решила пойти на крайние меры — покончить жизнь самоубийством, но, по словам родных, попытка оказалась неудачной и тогда женщина сама вызывала себе скорую. Несколько дней Тетерину лечили в психиатричесеой больнице. От камер она не скрывается и рассказывает свою историю даже раньше, чем полиции. Оказывается, женщина уже была судима за мошенничество и отсидела пять лет. На это преступление, говорит, ее толкнула смертельная болезнь.

«Рак пищевода первой степени. Между первой и второй. Если сейчас пойдет навстречу „МИГ- кредит“, чтобы мне дать возможность это все позакрывать и не идти в тюрьму, я буду только благодарна», — заявила Анастасия Тетерина, бывшая сотрудница финансовой организации.

В своем вранье и мошеннических схемах Тетерина запуталась настолько, что даже квартира ее матери, где Анастасия жила с мужем и четырехлетним сыном, оказалась под залогом.

Но даже у такой спорной ситуации есть перспектива разрешения, уверены местные депутаты, которые подключились к решению проблем обманутых заемщиков. Надежды они возлагают не только на правоохранительные органы, но и на Центробанк, который контролирует деятельность таких микрофинансовых организаций.

«Сегодня будем оформлять коллективную заявку в Центробанк, чтобы Центробанк проверил микрофинансовую организацию и отозвал у них лицензию за недобросовестную работу», — уточнил Алексей Вихарев, депутат городской думы Екатеринбурга.

Если все будет так, то у пострадавших есть шансы: их липовые кредиты аннулируют или вернут деньги. Ну, а пока Тетерину допрашивают следователи и сотрудники полиции.

«Сотрудники полиции устанавливают точное количество пострадавших и причиненный данной гражданкой материальный ущерб. Сыщики проводят работу и с самой подозреваемой, чтобы выяснить ее мотив противоправных действий», — объяснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Если вина Тетериной будет доказана, то впереди ее ждет суд. Однако, женщина до сих пор надеется на снисхождение закона и понимание обманутых клиентов. Она заявляет — бегать и скрываться не собирается. Мало того — даже постарается возместить ущерб хотя бы нескольким людям. Но где взять эти средства, женщина пока не знает.