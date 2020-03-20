Жительницу Екатеринбурга могут осудить за подделку документов для устройства ребенка в школу

Сообщается, что мать устроила дочь в школу № 27 в поселке Широкая речка. Она считается перегруженной. За такой проступок подозреваемой грозит до двух лет исправительных работ или арест на срок до шести месяцев.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки законности записи детей в первые классы.