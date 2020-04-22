Жительницу Челябинска уличили в нарушении изоляции по «умной» камере

В Челябинске нарушительницу изоляции поймали с помощью «умной» камеры. Несмотря на предписание оставаться дома, ее застали в продуктовом магазине.

«Комплексом биометрического контроля, установленном в одном из торгово-развлекательных центров в Челябинске, выявлена местная жительница, 2000 года рождения, нарушившая законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — сообщили в пресс-службе челябинского управления МВД.

В полиции рассказали, что девушка пошла за продуктами в торговый комплекс на улице Труда. Ее узнали по камере видеонаблюдения с системой распознавания лиц, находящихся в базе данных МВД. Полицейские выяснили, что девушке выдали предписание об изоляции на 14 дней, но, несмотря на это, она покинула квартиру.

Правоохранители составили административный протокол, Калининский район суд Челябинска назначил девушке наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

В МВД Челябинской области отметили, что продолжат выявлять нарушителей изоляции и вместе с министерством здравоохранения региона контролировать жителей.

Как пояснили «Российской газете» в полиции, камеры используются и на улицах. Для этого в базы данных МВД вносят номера автомобилей тех жителей Челябинска, которые получили предписание об изоляции.

В Челябинской области, по информации на 21 апреля, 107 случаев заражения коронавирусом.