Жительницу Челябинска осудили за организацию фиктивной регистрации для мигрантов | 360°

Общество 03 ноября 2022, 15:41 Жительницу Челябинска осудили за организацию фиктивной регистрации для мигрантов

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В Челябинске суд вынес наказание местной предпринимательнице, которая организовала фиктивную регистрацию и помогла обустроиться в регионе 15 тысячам нелегальных мигрантов. Об этом написал Ura.ru.

По данным следствия, за деньги осужденная помогала незаконным мигрантам с регистрацией и оформлением фиктивных трудовых договоров. Кроме того, она принимала у мигрантов комплексный экзамен по русскому языку, не имея на это права.

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Ее осудили на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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