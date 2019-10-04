Жительницу Чебоксар осудили за убийство на фоне ревности

Суд установил, что убийство произошло в конце июня. Около одного из многоквартирных домов на улице Гастелло подсудимая ударила девушку ножом в грудь. Рана оказалась несовместима с жизнью. Ревнивая дама признала свою вину и частично возместила причиненный вред. Следующие шесть лет она проведет в воспитательной колонии.