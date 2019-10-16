Жительницу Башкирии осудят за жестокое обращение с детьми

По данным издания, на протяжении почти десяти лет женщина избивала и издевалась над четырьмя детьми, двое из которых были приемными. Она била их головой об стол, ограничивала в еде, оставляла без верхней одежды на балконе в холодное время года, а также обливала контрастным душем. Теперь жестокую мать ждет скамья подсудимых. Сейчас ее родные дети живут с отцом. Приемных передали под временную опеку. Дело женщины рассмотрит Кировский районный суд Уфы.