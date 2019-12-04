Жительницу Анапы осудят за убийство родной дочери

По данным издания, в апреле этого года женщина вместе с дочерью пришла в гости к знакомым, которые проживали в станице Гостаевской. В какой-то момент она вышла с ребенком во двор. У нее с собой был нож, и она ударила им девочку в шею. Рана оказалось смертельной. Ребенок умер на месте. Неадекватная женщина вернулась в дом и рассказала о содеянном хозяевам, которые вызвали правоохранителей и медиков. Экспертиза выявила у женщины психическое расстройство. Ее ждет суд.