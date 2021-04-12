Жительницу Алтая осудили за истязание дочери. Она получила условный срок

На Алтае перед судом предстала местная жительница, которую обвинили в истязании дочери. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный следком.

Отмечается, что женщина била 12-летнюю дочь шваброй, металлической ложкой для обуви и просто руками.

«Поводами для истязаний стали ссора пострадавшей со старшим братом, просьба девочки выйти на прогулку и ее совместное фото с подругами», — цитирует ведомство радиостанция «Говорит Москва».

Девочка ушла из дома, не выдержав постоянных побоев и унижений. Она обратилась за помощью к соседям, которые приютили ее и рассказали обо всем правоохранителям. Обвиняемую осудили на три года и один месяц условно.