Жительнице Удмуртии грозит до 6 лет тюрьмы за публикацию интимных фото знакомой

Жительницу Удмуртии обвинили в публикации интимных фотографий своей знакомой и в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на Следственное управление СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 21-летняя девушка нашла в телефоне своего молодого человека обнаженные фотографии их общей знакомой. На почве ревности она решила опубликовать снимки на своей странице в социальной сети.

Во время расследования был проверен телефон обвиняемой, а также опрошены свидетели. За публикацию фото девушке может грозить до шести лет лишения свободы.