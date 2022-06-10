Жительнице Свердловской области вынесли приговор за издевательства над братьями и сестрами

В Свердловской области местной жительнице назначили шесть лет лишения свободы за издевательства над младшими братьями и сестрами. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По информации следствия, два года назад 16-летняя девочка, проживавшая в приемной семье в поселке Павда, сбежала из дома и направилась в полицию, чтобы сообщить правоохранителям об издевательствах со стороны мачехи, написал tagilcity.ru.

В результате проверки правоохранители выяснили, что сама девушка совершала насильственные действия, в том числе сексуального характера, в отношении своих братьев и сестер.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Проверяется информация по поводу насильственных действий со стороны мачехи обвиняемой.