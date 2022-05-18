Жительнице Петербурга вынесли приговор за кражу препаратов на 11 миллионов

Кировский районный суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга, обвиняемой в краже лекарственных препаратов на сумму более 11 миллионов рублей. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов.

По данным следствия, с ноября 2019 по октябрь 2020 года женщина в составе организованной группы похитила лекарственные препараты, предназначенные для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

Обвиняемая полностью признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием.

Судья назначил ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы условно, а также штраф в размере 300 тысяч рублей.