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    18 мая 2022, 14:40

    Жительнице Петербурга вынесли приговор за кражу препаратов на 11 миллионов

    Оксана Лавнюженко

    Кировский районный суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга, обвиняемой в краже лекарственных препаратов на сумму более 11 миллионов рублей. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов.

    По данным следствия, с ноября 2019 по октябрь 2020 года женщина в составе организованной группы похитила лекарственные препараты, предназначенные для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

    Обвиняемая полностью признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием.

    Судья назначил ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы условно, а также штраф в размере 300 тысяч рублей.