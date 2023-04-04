Общество 04 апреля 2023, 18:54 Жительнице Петербурга удалось отсудить свыше 600 тысяч рублей за аварию, в которой погибла ее мать

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В Санкт-Петербурге местная жительница добилась компенсации морального вреда после смерти своей матери в результате ДТП. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

ДТП случилось на Петергофском шоссе в январе 2020 года. Трамвай насмерть сбил мать женщины. Истец обратил внимание на то, что в месте аварии дорожное движение было организовано с нарушением требований безопасности.

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Суд взыскал с перевозчика 500 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба, а также расходы на похороны и оплату услуг представителя (180 тысяч рублей).