Жительнице Петербурга грозит срок за поддержку терроризма

Жительница Санкт-Петербурга во время незаконного митинга призывала граждан признать идеологию терроризма правильной. Видео с ее участием нашли сотрудники Центра «Э» ГУ МВД в соцсети «ВКонтакте». Об этом написали «Невские новости».

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Петербурженку 53 лет доставили в отделение местной полиции. В ходе допроса выяснилось, что она является лидером оппозиционного движения. Активисты этой группировки выступают против внешней и внутренней политики, которую проводит Россия.

Во время обыска в квартире женщины была изъята техника, а также агитационные плакаты. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. По данному обвинению ей может грозить штраф и лишение свободы до семи лет с отбываем в колонии.