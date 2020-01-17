Жительнице Пензы достался пирожок с куском стекла

По данным информагентства, женщина купила булку в одном из магазинов на проспекте Победы, рядом с которым находится детская больница и школа. В картошке она обнаружила кусок стекла.

Пользователи соцсетей, увидевшие фото злосчастного пирожка, посоветовали горожанке обратиться в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило продукты в этом магазине.