Жительнице Нижневартовска отказали в усыновлении слепоглухого сироты

Долгое время никто не хотел брать в свою семью мальчика со множеством врожденных пороков. Но год назад о ребенке узнала 32-летняя многодетная мать Виктория Силаньтева. Местная жительница захотела оформить над ним опеку. Ее инициативу поддержали муж и родные дети — двум дочерям шесть и 11 лет, а сыну исполнилось четыре. После решения об усыновлении женщина прошла школу приемных родителей.

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Однако вскоре она столкнулась с отказом со стороны администрации дома-интерната. Руководство не захотело отдавать Максима из-за его здоровья, оно сослалось на нетранспортабельность малыша. Кроме того, матери препятствовали органы опеки Нижневартовска. Ее представители посчитали зарплаты супругов низкими. При этом пара еще и ежемесячно выплачивает проценты по кредиту за ипотеку, которую они взяли на двухкомнатную квартиру.

Благодаря государственным субсидиям Силаньтевы сократили выплаты по кредитам. В итоге в июле 2019 года опека выдала положительное заключение на усыновление мальчика. Тем не менее ребенка женщине не отдают из-за его состояния здоровья. Голова Максима постоянно висит, глаза закрыты, он очень худой и бледный, не проявляет эмоций. В таком состоянии он пребывает после переезда в Замятинский детский дом-интернат в деревне Рылово Нижегородской области весной 2018-го.

Теперь Силантьева добивается усыновления тяжелобольного сироты через суд.