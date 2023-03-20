Общество 20 марта 2023, 20:02 Жительнице Мариуполя начали поступать угрозы после ее встречи с Путиным Жительница Мариуполя Волосатова заявила об угрозах расправы после встречи с Путиным РИА «Новости»

Читать 360tv в

После встречи с президентом Владимиром Путиным жительнице Мариуполя Ирине Волосатовой начали поступать угрозы. В эфире «Соловьев Live» она рассказала, что неизвестные звонят ей и присылают СМС-сообщения.

Ирина Волосатова уточнила, что начала получать неприятные эсэмэски с угрозами расправы над ее детьми. Личные данные жительницы Мариуполя внесли на один из украинских сайтов, а всю семью обвинили в мародерстве. По словам женщины, горожане не верили, что Владимир Путин побывает у них.

Реклама

«А после того, как этот приезд случился, притом неожиданный, <…> это людей вообще взбодрило, более четкая уверенность пошла (в том, что Россия не уйдет — прим. ред.)», — отметила Волосатова.

Реклама

Ранее президент впервые побывал в Мариуполе после освобождения города от ВСУ. Владимир Путин объехал городские районы за рулем автомобиля в компании зампреда правительства Марата Хуснуллина. Глава государства осмотрел восстановленную мариупольскую филармонию и другие строящиеся объекты. Вице-премьер добавил, что жители начали активнее возвращаться в свой город.