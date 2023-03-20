20 марта 2023, 20:02
Жительнице Мариуполя начали поступать угрозы после ее встречи с Путиным
Жительница Мариуполя Волосатова заявила об угрозах расправы после встречи с Путиным
После встречи с президентом Владимиром Путиным жительнице Мариуполя Ирине Волосатовой начали поступать угрозы. В эфире «Соловьев Live» она рассказала, что неизвестные звонят ей и присылают СМС-сообщения.
Ирина Волосатова уточнила, что начала получать неприятные эсэмэски с угрозами расправы над ее детьми. Личные данные жительницы Мариуполя внесли на один из украинских сайтов, а всю семью обвинили в мародерстве. По словам женщины, горожане не верили, что Владимир Путин побывает у них.
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«А после того, как этот приезд случился, притом неожиданный, <…> это людей вообще взбодрило, более четкая уверенность пошла (в том, что Россия не уйдет — прим. ред.)», — отметила Волосатова.
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Ранее президент впервые побывал в Мариуполе после освобождения города от ВСУ. Владимир Путин объехал городские районы за рулем автомобиля в компании зампреда правительства Марата Хуснуллина. Глава государства осмотрел восстановленную мариупольскую филармонию и другие строящиеся объекты. Вице-премьер добавил, что жители начали активнее возвращаться в свой город.
Владимир Путин
Мариуполь
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