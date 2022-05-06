Жительнице Ленобласти вынесли приговор за безответственное отношение к своим детям

Жительнице Соснового Бора Ленинградской области назначили наказание за неисполнение родительских обязанностей. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленобласти.

Суд установил, что женщина, имеющая двоих детей, не водила их в детский сад, не заботилась об их физическом и психологическом состоянии, а также не следила за их гигиеной.

«За совершение указанного преступления суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил ей наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обвиняемая не стала спорить с судом и полностью признала свою вину.