Жительнице Кировской области вынесли приговор за неуплату алиментов

Суд Кировской области вынес наказание 46-летней женщине по обвинению в неуплате алиментов 14-летней дочери. Об этом написал сайт newsler.ru.

В прокуратуре Кировской области пояснили, что женщина, имевшая уже две судимости за уклонение от уплаты алиментов, с августа 2021 года по январь 2022 года не выплатила своей дочери сумму в 80 тысяч рублей, сообщило ИА Nation News.

Нарушительницу снова приговорили к лишению свободы сроком на три месяца и семь дней в колонии общего режима.