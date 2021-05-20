Жительнице ЯНАО прислали кошачий наполнитель вместо планшета

Жительница Муравленко в ЯНАО заказала через интернет планшет, но вместо техники она получила кошачий наполнитель. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД.

Объявление о продаже товара женщина увидела в соцсети. Северянка оплатила планшет и аксессуары к нему заранее. Когда она пришла в почтовое отделение за посылкой, обнаружила в коробке наполнитель для кошачьего туалета.

Жительница ЯНАО обратилась в полицию. В ОМВД по Муравленко возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.

Ранее местные власти организовали дополнительные паромные рейсы, чтобы по воде перенаправлять товары в сетевые магазины. Для этого большегрузам с продукцией сетевиков разрешили ездить по дороге Салехард — Надым, но из-за паводка трассу размыло, движение приостановилось. Почти месяц жители Ямало-Ненецкого автономного округа не получали свои посылки, заказанные на популярных онлайн-площадках. При этом они часто заказывают товары через интернет-магазины, поскольку многих из них нет в местных магазинах.