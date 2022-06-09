Жительнице Алтайского края вынесли приговор за нарушение тайны телефонных переговоров

В городе Барнауле Алтайского края суд вынес приговор сотруднице офиса оператора сотовой связи, которая в целях наживы нарушила тайну телефонных переговоров. Об этом написало ИА Nation News.

Как уточнили в пресс-службе СК Алтайского края, в июле 2021 года к девушке обратился мужчина с просьбой предоставить ему детализацию звонков интересующих абонентов за определенную плату. Сотрудница офиса оператора предоставила ему такие данные, однако впоследствии была задержана полицией.

На обвиняемую завели уголовные дела по двум статьям. В итоге ее приговорили к полутора годам условного лишения свободы, при этом назначив испытательный срок на один год.