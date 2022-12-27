Общество 27 декабря 2022, 23:35 Жительнице Алтая на полгода ограничили свободу после угроз сбросить дочь с балкона Суд на Алтае вынес приговор женщине, грозившей сбросить дочь с балкона РИА «Новости»

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Жительницу Алтайского края осудили по ч. 1 ст. 119 УК РФ за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Женщина пыталась вернуть мужа, угрожая сбросить дочь с балкона, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным судебной инстанции, между супругами произошел конфликт, после чего мужчина решил уйти из дома. Сначала женщина попыталась его остановить, свесив с балкона щенка. Однако, когда угроза не подействовала, за перилами балкона оказался плачущий ребенок.

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За этой сценой наблюдали соседи, услышав их крики, женщина пришла в себя. После рассмотрения материалов дела мировой судья города Алейска приговорил подсудимую к шести месяцам ограничения свободы.

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Ранее в Екатеринбурге женщина задушила троих детей, считая, что в них вселились «бесы». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование этого убийства под личный контроль.

В Москве задержали мужчину, который облил супругу воспламеняющейся жидкостью и поджег ее.