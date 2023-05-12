Общество 12 мая 2023, 15:28 Жительница Зеленогорска рассказала о чудесном исцелении после того, как 15 лет просидела в инвалидной коляске

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Жительница Зеленогорска (Красноярский край) Наталья Юдинцева рассказала о генетическом заболевании, которое не могла вылечить более 15 лет. Женщине помогли врачи из Москвы после того, как она попала на съемки шоу НТВ «За гранью». Об этом написал сайт kp.ru.

Врачи выяснили, что у Натальи редкое генетическое заболевание. Ее ноги на протяжении 15 лет набрали лишние 30 килограммов. Из-за безнадежных попыток вылечиться, женщина даже подумывала лечь на ампутацию, но ее вовремя спасли от необратимых последствий.

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Лимфолог Надирбек Дыдымов поставил Наталье диагноз — лимфедема, нарушение лимфатического оттока с нижних конечностей. После того, как женщине назначили курс лимфатического массажа, ее ноги на глазах начали терять килограммы.

«Первые дни было так больно, что плакала: ничего не надо. Но потом сняли бандаж, и я увидела пальчики на ногах. А весы показали минус 3,5 килограмма», — рассказала Наталья.

Она призналась, что после того, как сбросила 30 килограммов, смогла впервые встать с инвалидной коляски и дойти до мощей Матронушки.