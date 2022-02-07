Жительница города Россошь Воронежской области бросилась в ледяную реку ради спасения хаски, которая едва держалась на плаву. Подруга женщины сняла ее подвиг на видео, которое разлетелось по соцсетям. Спасительница собаки Галина рассказала подробности сайту kp.ru.

Галина в воскресенье гуляла с подругой по окраине города. Они решили дойти до реки Черной Калитвы. По дороге их обогнала хаски.

«Мы с ней пообщались, и та убежала вперед», — рассказала Галина.

Когда женщины подошли к берегу реки, то увидели проломленный лед. Услышали, как кто-то скулит. Пошли на звук и увидели на середине реки голову той самой хаски. У собаки уже не было сил держаться на плаву. Времени для раздумий не было. Животное было на волоске от гибели.

Галина быстро разделась и спустилась с крутого обрыва. Пробиваясь сквозь лед, она подплыла к собаке. Хаски сообразила, что ей пришли на помощь, и поплыла по расчищенному пути к берегу. Женщина помогла ей подняться на сушу.

Галина рассказала, что до пандемии закалялась и обливалась ледяной водой, и после героического окунания даже не замерзла. От острого льда остались порезы на руках, но их она заметила уже потом, потому что боли не почувствовала.

«Весь день у меня в памяти стояли молящие о помощи глаза той собаки», — призналась она.

Обессилевшая собака, выбравшись на берег, уже еле передвигалась. Оказалось, что у нее повреждена лапа, отметила «Газета.ru».