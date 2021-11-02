facebook_pixel
    02 ноября 2021, 10:48

    Жительница Воронежа обвинила мигрантов в завозе коронавируса

    Блокнот: женщина в Воронеже обвинила мигрантов в распространении коронавируса

    Александр Блинов

    В Воронеже местная жительница решила, что причиной всех бед с коронавирусом являются мигранты. Женщина сказала об этом доставщикам мебели, которые попались ей в подъезде. Об этом написало издание «Блокнот».

    Ибрагим рассказал, что горожанка пристала к ним со своими претензиями, когда он и его коллега разгружали мебель возле одного из домов по Ленинскому проспекту.

    Женщина подошла к ним, когда они стояли в подъезде. Она указала им на «нерусскость», заявив, что кроме приезжих распространять ковид среди воронежцев якобы некому.

    «В Воронеже рождаются единицы нерусских. [Кто принес коронавирус?] Да вы его принесли», — сказала она.

    Ибрагиму обидно было это слышать, ведь он россиянин, а Воронеж — его родной горд. Он отметил, что занимается борьбой и вместе с братом часто представляет Воронеж на соревнованиях по MMA.

    Ранее в Воронеже пассажиры маршрутки подрались с темнокожим студентом, которого впоследствии выгнали из салона. Причиной стала маска, спущенная на подбородок.

    В Бурятии между тем полиция проверяет «штурм» ТЦ женщинами без QR-кодов.