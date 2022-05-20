Жительница Владивостока рассказала о любви к змеям и ящерицам

Жительница Владивостока Руслана имеет в своем доме 22 необычных питомца, с которыми порой ездит на выставки и показывает их ценителям экзотических животных. В беседе с kp.ru она рассказала, не страшно ли ей жить вместе со змеями и другими не совсем привычными домашними животными.

По словам девушки, в ее коллекции есть и змеи, и ящерицы, и лягушки, однако проще всего ухаживать именно за змеями, потому что они едят всего раз в неделю. Наибольший дискомфорт приносят лягушки.

«Как по мне, сложнее с ящерицами, их кормить надо намного чаще. А если серьезно, то вот ужа действительно сложно содержать, непросто достать для него лягушек, в продаже они редко появляются, приходится натурально лазить с сачком по всяким болотам», — сказала она.

Руслана добавила, что любовь к змеям у нее появился еще с детства.

«Подозреваю, что меня заразили родственники еще в детстве. У моего дяди было два тигровых питона. У меня никогда не было страха перед ними, только интерес. Когда я устроилась в зоопарк, то познакомилась там с девушкой, которая работала в террариуме, от нее узнала, что, оказывается, змей можно купить довольно легко. Это не так уж и дорого, решила, что могу себе позволить несколько», — сообщила жительница Владивостока.

Она посоветовала любителям экзотических животных посетить выставку «Экзотический период», которая пройдет 28 мая с 10:00 до 20:00. Там можно будет увидеть крупных змей, пауков и даже африканских ежей.