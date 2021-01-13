Жительница Видного подралась с директором частного детсада из-за синяков сына

Жительница подмосковного города Видное Алена Дугинова пожаловалась в полицию на руководство частного детского центра «Лидер». Она утверждает, что заведующая заведением и еще четыре человека напали на нее, когда она пришла выяснять обстоятельства появления синяков и укусов на теле ее сына.

По ее словам, директор детсада отказала в предоставлении записей с камер видеонаблюдения, и по закону потребовала у нее копию заключенного договора. Когда Алена пришла за документом, в кабинете заведующий случился скандал с дракой. Женщина позже обратилась в полицию. Лариса Николаевна, заведующая «Лидера», подтвердила «360» инцидент, но факт избиения опровергла.

«Это клевета. Я сейчас не могу много говорить потому что этот инцидент в нашем городе выясняется, адвокаты посоветовали с прессой не общаться. Я педагог, скажем так, от бога, выбрала эту профессию потому, что люблю детей. Для меня каждый ребенок индивидуальная личность, поэтому мой муж преподнес мне подарок — детский центр „Лидер“», — сообщила педагог.

Она посоветовала ознакомиться с отзывами, которые оставляют родители других детей. Они все хвалят Ларису Николаевну. Заведующая признала, что был один синяк, когда ребенок, которому 2,2 года, споткнулся о собственную обувь.

«Я виновата в том, что хотела решить вопрос мирно. Она человек неадекватный. Я думаю, что психические отклонения у нее на данный момент есть. Мне очень обидно и больно. Алена мне уже два месяца треплет нервы. У меня сотрясение было, это с какой силой надо было ударить в глаз? Она об этом нигде не пишет», — пожаловалась Лариса Николаевна.

Вячеслав Викторович, учредитель центра, выразил уверенность, что прокуратура разберется, кто прав, а кто виноват.

«Просто она нанесла увечья моей супруге и промолчала об этом. Она тоже побои нанесла немалые. Я думал, что она адекватный человек, но она напала на руководителя детского сада. Я прибежал на крики и разнимал дерущихся», — сообщил мужчина.

Он добавил, что в предыдущем садике, куда Алена водила сына, к ней были претензии из-за синяков, которые были на теле мальчика. В «Лидер» с травмами она приводила ребенка из дома.

«Какие у нее намерения, я не знаю. Общался, пытался договорится по-хорошему. Она на контакт не идет и чувствую, что чуть-чуть неадекватна. Там же неполноценная семья, в Instagram она показывает свои прелести, а не ребенка», — резюмировал Виктор Вячеславович.